ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Роботи вече доставят храна в Европа - идеята е на съоснователя на Skype
Хайнла е главен изпълнителен директор на Starship Technologies - стартиращата компания, която използва автономни роботи за доставки. Той твърди, че роботизираните куриери могат да оперират с минимална печалба, като са по-евтини от човешките куриер дори в малките градове и села - места, където досега доставката често не е била възможна.
Роботите на Starship вече доставят храна и стоки в Манчестър, Лийдс, Кеймбридж и Милтън Кийнс във Великобритания, в различни градове във Финландия, както и в Естония. Те стават все по-разпознаваеми.
След закриването на Skype, Хайнла се захваща с различни бизнес начинания, включително кратък проект в сферата на социалните мрежи. До 2017 г. роботите вече се движили из улиците на Естония напълно автономно, без придружител - според Хайнла, това са първите роботи в света, които се движат сами на обществени места.
През 2018 г. компанията стартира търговската пилотна услуга в британския град Милтън Кийнс. Днес тя работи в партньорство с компании като Bolt, Co-op и Grubhub.
Конкуренцията и бъдещето Starship вероятно разполага с най-големия парк от автономни превозни средства в света, но конкуренцията нараства. Сред съперниците ѝ са американските стартъпи Serve Robotics и Nuro, както и финансираната от Саудитска Арабия Noon.
В надпреварата могат да се включат и гигантите като Tesla и Baidu, които разработват самоуправляващи се автомобили.
Докато много икономисти предупреждават, че роботите ще заменят човешкия труд, Хайнла е на друго мнение. Според него роботите на Starship не отнемат работните места, а помагат да се посрещне нарастващото търсене на доставки.
Той вярва, че технологията ще подпомогне на малките магазини да останат конкурентоспособни в свят, доминиран от големите търговски вериги. "Предоставянето на повече възможности на хората е полезно", казва Хайнла.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: