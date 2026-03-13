Генералният директор на "Росатом“ Алексей Лихачов заяви пред специализираното издание "Страна Росатом“, че още 150 души, евакуирани от Иран, са се върнали в Москва, добавяйки, че "самото строителство - вторият и третият блок - остава основен приоритет за корпорацията“. "Росатом“ е в процес на изграждане на два блока ВВЕР-1000 в атомната електроцентрала в Бушер в Иран. На обекта вече има един действащ блок, съобщават световните медии, цитирани отПо-рано тази седмица директорът на руската държавна корпорация коментира пред ТАСС, че "ситуацията е много сложна и напрегната, но все още е под контрол. Ударите и експлозиите се случват на определено разстояние от строителната площадка и действащия енергоблок в Бушер. Да, много е близо - някои прозорци бяха избити от ударната вълна, а някои райони, включително жилищни, бяха покрити с прах. Но страните в конфликта се въздържат от директни атаки срещу електроцентралата в Бушер, поне засега“.Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Мариано Гроси призова за връщане към дипломацията и преговорите.Първият блок в АЕЦ "Бушер“ на брега на Персийския залив - ВВЕР с мощност 915 MWe, беше свързан към мрежата през 2011 г. Още два блока ВВЕР-1000 са в процес на изграждане, като блок 2 е с целева дата за пускане в експлоатация 2029 г. През септември 2025 г. "Росатом“ и Организацията за атомна енергия на Иран подписаха меморандум за разбирателство за сътрудничество в изграждането на малки модулни реактори. Иран има амбиция за 20 GW ядрена енергия до 2041 г.На Срещата на върха за ядрена енергия в Париж EDF обедини водещи експерти от всички енергийни и финансови екосистеми в Консултативен съвет за финансиране и инвестиции в ядрената енергия (FINABe) с цел улесняване на финансирането и инвестициите в нови ядрени проекти в световен мащаб. Членовете на новата организация включват ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Bpifrance Assurance Export, Crédit Agricole CIB, HSBC, La Caisse (Caisse de dépôt et placement du Québec), Royal Bank of Canada и SFIL.FINABe има за цел да идентифицира пазарните очаквания, да насърчава споделянето на най-добри практики и да допринася за постепенното разработване на надеждни финансови механизми, подкрепящи инвестициите в нови ядрени проекти както за големи, така и за малки модулни реактори, чрез координиран диалог с водещи финансови експерти."Конкурентната, суверенна и нисковъглеродна електроенергия от ядрената енергия я прави ключов лост за справяне с енергийните и климатичните предизвикателства“, заяви EDF и цитира Международната агенция по енергетика, според която глобалният инсталиран ядрен капацитет потенциално ще нарасне от 400 GWe днес до 600-1000 GWe през следващите 20 до 30 години, като този импулс ще изисква огромни инвестиции от публичния и частния сектор.Шведското правителство одобри три законопроекта, насочени към улесняване на изграждането на нови атомни електроцентрали и разширяване на производството на ядрена енергия в страната, се посочва в изявление на кабинета. Предложенията, които ще бъдат внесени в парламента за одобрение, включват промени в законодателството за околната среда, които биха позволили разполагане на АЕЦ да бъде разглеждано в повече крайбрежни локации. Правителството уточнява, че промените са предназначени да позволят на повече компании, както утвърдени, така и нови, да инвестират в ядрена енергетика в по-широк кръг от локации.Правителството на Швеция също така въведе мерки за по-ефективен процес на издаване на разрешителни, включително чрез нов закон, който позволява по-ранни решения от правителството и местните общини. Законодателният пакет включва и разпоредби, позволяващи рестартирането на спрени реактори. Швеция има шест големи реактора, които са окончателно изведени от експлоатация, като предишни ограничения са правили рестартирането им незаконно. Законопроектите ще предложат още съоръжения за добив и преработка на ядрени материали вече да не се класифицират като ядрени съгласно шведското законодателство.Министърът на енергетиката Еба Буш коментира, че законодателните промени ще създадат по-добри условия за нова ядрена енергия, ще осигурят по-прости процеси за издаване на разрешителни и ще позволят развитието на ядрена енергия на повече места в Швеция. Новият закон за одобрение ще се прилага за заявления за нова ядрена енергия, подадени след 10 март 2026 г.Законодателният пакет е следствие на по-широк стремеж за възраждане на ядрената енергетика в Швеция от 2022 г. включително чрез закон, установяващ рамка за държавна помощ - правителствени заеми и двустранни договори за разлика за компании, планиращи проекти с общ капацитет до 5000 MW.Швеция има шест реакторни блока в търговска експлоатация на три обекта: Форсмарк, Оскарсхамн и Рингхалс. Според данни на Международната агенция за атомна енергия, ядрената енергия е осигурила 29% от производството на електроенергия в страната през 2024 г.Индия разработва три различни типа малки модулни реактори (ММР), съобщи правителството. Става дума за три проекта: малък модулен реактор Bharat с мощност 220 MW (BSMR-200), реактор SMR-55 с мощност 55 MW, както и високотемпературен реактор с газово охлаждане и мощност 5 MW (HTGCR), предназначен за производство на водород.Първите демонстрационни блокове ще бъдат построени от Департамента по атомна енергия на Индия на съществуващи площадки. Стойността на разработката и изграждането на BSMR-200 се оценява приблизително на 5960 рупии, проектът SMR-55 (два блока) – на около 7 000 рупии, а HTGCR – на около 320 рупии. BSMR-200 се разработва съвместно от Центъра за атомни изследвания "Бхабхи“ (BARC) и Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). Предполагаемият срок за изграждане на този реактор е 60-72 месеца след получаване на административно и финансово одобрение.Индия има осем атомни реактори с обща мощност 6600 MW в процес на изграждане или въвеждане в експлоатация, а още десет реактора с обща мощност 7000 MW са на етап предпроектно развитие.