Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа, съобщи правителствената пресслужба.
Тримата разговаряха в Давос преди учредяването на Борда за мир. "Избирането на Николай Младенов на тази отговорна позиция е огромно признание за неговата дългогодишна работа за постигането на мир и стабилност в региона на Близкия изток. Вярвам, че Николай няма да пести енергия и усилия при изпълнението на тази високоотговорна мисия, която се ползва и с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп", заяви премиерът в оставка Желязков.
От своя страна въшният министър Георг Георгиев подчерта, че назначаването на Николай Младенов за върховен представител е признание и за възможностите за принос и на България в близкоизточния мирен процес. "Умерената и балансирана външнополитическа позиция на България винаги ни е позволявала да играем конструктивна рола в намирането на работещи решения в името на мира и стабилността в регион, който е близо до България и чиято стабилност е определяща за предотвратяването на негативни последици за сигурността на нашия регион и цяла Европа, включително и нови мигрантски вълни", допълни той.
По време на разговора Николай Младенов увери премиера Росен Желязков, че инициативата за Борда за мир е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурният на ООН от 2025 г., която очертава план за управление, сигурност и възстановяване на Газа след конфликта, както и с 20-точковия план на президента Тръмп за мир в Газа.
Младенов поясни, че в устава на Борда за мир финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.
Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител на Съвета за мир в Газа, представители на Турция и Катар също имат важни роли в структурата
