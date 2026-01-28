Рубио: САЩ допускат превантивна военна операция срещу Иран
©
"Мисля, че е мъдро и разумно да се осигури такъв баланс на силите в региона, който ни позволява да реагираме и потенциално, но това не е задължително да се случи, превантивно да осуетим атака срещу хиляди американски военнослужещи и съоръжения в региона, както и срещу нашите съюзници. Надявам се, че няма да се стигне до това“, заяви той на изслушванията във външната комисия на Сената на САЩ, коментирайки военните приготовления на Вашингтон относно Иран.
Рубио подчерта, че Вашингтон все още възнамерява да продължи да увеличава военното си присъствие в Близкия изток, в частност в Иран.
"Сега виждате способността [на Съединените щати] да разположат сили в региона, за да се защитят от евентуална иранска заплаха за нашия персонал“, заяви ръководителят на Държавния департамент на САЩ.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
09:09
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и РСМ обявиха мащабен протест за 26 януари
25.01
Опозицията в РСМ: Мицкоски започна спорове със съседите ни поради вътрешна кампания и постави страната в дипломатическа изолация
24.01
Андрей Новаков за промените при летене със самолет: Предстоят ни много тежки преговори, тъй като това е бизнес за милиарди годишно
24.01
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Шестима загинаха при катастрофа с микробус в Румъния
16:45 / 27.01.2026
Броят на загиналите при снежната буря в САЩ се увеличава
10:28 / 27.01.2026
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:04 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.