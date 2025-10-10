ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Радев: ЕС трябва да има водеща роля в постигането на мирно решение в Украйна
Държавният глава подчерта, че именно Европейският съюз трябва да има водеща роля в постигането на мирно решение в Украйна, тъй като бъдещето на Европа се превръща в заложник на войната. Президентът посочи още, че то трябва да бъде постигнато със средствата на дипломацията, на основата на принципите на международното право и с ясни гаранции за сигурност.
Пред журналисти президентът посочи, че тазгодишната среща на групата "Арайолуш“ се провежда на фона на остри предизвикателства пред ЕС, свързани с войните в Украйна и Газа, политическа нестабилност, икономически и социални сътресения. "Преодоляването на всички тези предизвикателства изисква не само системни и координирани усилия, но преди всичко здрав разум и гъвкавост“, подчерта Румен Радев.
Държавният глава приветства споразумението по първата фаза от мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа. "Това е първата, но изключително важна стъпка към мира“, посочи Румен Радев и открои възможността Европа да има ключова роля в пълноценното изпълнение на този план. "Оставаме твърдо на убеждението за прилагане на решението за две държави като единствено устойчив път за трайно решение на конфликта и за възстановяване на справедлив и устойчив мир в региона на Близкия изток“, подчерта държавният глава.
"Изострената конкуренция между глобалните сили за технологично лидерство изисква Европа да постави сериозен акцент върху иновациите, технологиите и научните изследвания“, посочи още Румен Радев, откроявайки другата основна тема във фокуса на разговорите на тазгодишната среща на групата "Арайолуш“. По думите на държавния глава изоставането в тази област влияе пряко не само върху конкурентоспособността на ЕС, а и върху и качеството на живот и сигурността на континента. "Трябва да положим усилия, за да не се превръщаме от континент на изобретатели в континент на регулатори“, подчерта президентът.
Държавният глава изрази убеждението си, че изкуственият интелект поне в средносрочен план няма да управлява света, но държавите, които го разбират и владеят, ще имат все по-голяма тежест на международната сцена. Европа е на кръстопът – да продължава да следва или да започне да води в развитието на технологиите и изкуствения интелект, посочи Румен Радев.
Президентът открои и потенциала на България и усилията на страната ни да не изостава в тази област. "Имаме всички възможности да вървим напред в развитието на изкуствения интелект, иновациите и технологиите и нашата амбиция е България да бъде регионален иновационен хъб и свързващо технологично ядро на Европа с нашия регион“, посочи още Румен Радев.
Групата "Арайолуш" е основана през 2003 г. по инициатива на тогавашния президент на Португалската република Жоржи Сампайо като неформален форум за политически диалог на най-високо равнище на президентите от Европейския съюз. Днес членове на групата "Арайолуш" са 15 президенти на държави членки на ЕС – Португалия, Германия, Латвия, Финландия, Италия, Австрия, Полша, Унгария, Словения, Естония, Малта, България, Гърция, Ирландия и Хърватия.
