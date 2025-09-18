Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Румънец праща на съд Урсула фон дер Лайен
Автор: Лора Димитрова 19:36Коментари (0)94
©
Румънският евродепутат Георге Пиперя (AUR) съди Урсула фон дер Лайен за клевета, след като председателят на Европейската комисия твърди, че го е свързала, заедно с други подписали вотума на недоверие срещу нея, с руско влияние и политически екстремизъм, предаде румънската медия Ziare.

Пипереа внесе вот на недоверие, който предизвика дебат и гласуване срещу фон дер Лайен, в средата на юли, след като събра достатъчно подписи по темата за тайните съобщения от 2021 г. между ръководителя на Европейската комисия и Алберт Бурла, главният изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Pfizer.

По време на дебата през юли относно вота на недоверие, Пипереа обвини "недемократичната“ Комисия, че е направила процеса на вземане на решения в ЕС "непрозрачен и дискреционен“ и че по този начин институцията е породила "опасявания от злоупотреби и корупция“.

Твърденията на Пипереа

Делото, заведено в Съда на Европейския съюз, повдига въпроси относно границите на политическия дискурс и отговорността на лидерите на общностните институции по време на напрегнати дебати в Страсбург, пише Politico, цитирано от Hotnews.ro.

Румънският евродепутат Георге Пиперя, член на дясното крило на политическа група "Европейски консерватори и реформисти“ (ECR), смята, че председателят на изпълнителната власт го е атакувал лично в изявленията по време на дебатите по вотума на недоверие.

Евродепутатът иска публично извинение за коментарите на председателя на Комисията, които според него включват твърдението, че подписалите предложението са "приятели на (руския президент Владимир) Путин“, "екстремисти“ и разпространители на "конспиративни теории“. "Значителен брой“ от подписалите са се присъединили към процеса, каза Пипереа.

Делото беше отнесено до Съда на Европейския съюз (СЕС), който все още не се е произнесъл по допустимостта му, а Европейската комисия отказа да коментира действията на Пипереа.

"Марионетките на Путин“Урсула фон дер Лайен заяви по време на дебата по предложенията, че Пиперя е взел аргументите си "директно от най-старото ръководство за екстремисти“ и каза за подписалите, че са просто марионетки.

"Виждаме тревожната заплаха от екстремистки партии, които искат да поляризират обществата ни с дезинформация“, каза председателят на Комисията, добавяйки, че има "достатъчно доказателства, че много от тях са подкрепяни от нашите врагове и техните кукловоди в Русия или другаде“.

Манфред Вебер, президентът на дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), от която идва Урсула фон дер Лайен, отиде по-далеч и определи подписалите предложението като "марионетки на Путин“, добавяйки, че "на Путин ще му хареса това, което правят приятелите му тук“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
12:50 / 16.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
15:05 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
18:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Санирането на сградите
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: