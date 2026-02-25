Румъния вече разполага с 58 центъра за редки заболявания
© assmb.ro
Рогобете подчертава, че редките болести са сложни случаи, които не могат да се управляват фрагментирано и изискват специализирани, сертифицирани структури с посветени екипи и ясно разпределена отговорност на всеки етап от грижата за пациента.
Новите центрове, одобрени за сертификация, са разположени в различни болници и специализирани институции в страната и са насочени към диагностика и лечение на специфични редки заболявания. Те включват:
Спешна клинична болница за деца "Св. Мария“ в Яш – чрез Регионалния център по медицинска генетика, за редки невромускулни заболявания;
Клинична болница "Св. Мария“ в Букурещ – Ревматологично отделение, за мускулно-скелетни автоимунни и авто-възпалителни заболявания;
Клиничен институт "Фунден“ – Отделения Неврология I и II, за редки неврологични заболявания;
Клинична болница за деца "Д-р Виктор Гомою“ в Букурещ – Педиатрично клинично отделение II, за педиатрична гастроентерология при редки болести;
Спешна клинична болница за деца "Св. Мария“ в Яш – Първо отделение по детска хирургия, за съдови аномалии;
ONCOHELP в Тимишоара – за онкопредразполагащи синдроми;Институт за пневмофтизиология "Мариус Настa“ в Букурещ – Отделение 5 по пневмология, за редки респираторни заболявания.
Според министъра всеки от центровете е преминал строг процес на оценка, базиран на ясни критерии за професионална компетентност, активност и способност за работа в мрежа, предава Digi24. Това за пациентите означава по-добре дефиниран медицински път и по-бърз достъп до диагностика и лечение, а за здравната система — унифицирани стандарти и по-ясна отговорност.
Рогобете допълни, че неговата цел е тази национална мрежа от центрове да функционира координирано, свързано с националните програми и европейските механизми, така че всеки пациент да може по-бързо да получи оценка и терапия.
