Румънските студенти протестират, държавата не ги подкрепя финансово

© Inquam Photos Румънските университети се изправят пред сериозна криза, след като фондът за студентски стипендии беше намален с над 52% в рамките на мерките за строги икономии. В резултат повече от 44 000 студенти ще загубят финансовата си подкрепа, съобщава News.ro.



Системата и преди е страдала от хронично недофинансиране, като средствата не са били актуализирани спрямо минималната работна заплата през последните три години. Недоволството прерасна в протести в редица университети. В Западния университет в Тимишоара над 500 студенти поискаха обяснения за съкращенията, засягащи както стипендиите, така и транспортните им плащания.



Младежите заплашват с бойкот на новата академична година и окупация на университети, ако решението не бъде отменено.



"Не можем да започнем учебната година в държава, в която образованието е първата жертва на съкращенията“, заяви Серджиу Ковач, президент на националната студентска организация ANOSR (Националният алианс на студентските организации в Румъния).



Министърът на образованието Даниел Давид отговори, че страната преминава през тежка фискална криза и че решението за връщане на старото финансиране може да се обсъжда едва след нейното преодоляване. Той подчерта, че много студенти по света комбинират обучението с работа на непълен работен ден.



Студентите обаче твърдят, че подобен модел е неефективен и подкопава качеството на образованието. Част от тях вече обмислят обучение в чужбина.



"Искаме си обратно стипендиите – държавата не може да се отнася с нас като с бреме“, заявиха протестиращи пред Digi24.