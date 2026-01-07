Румънският президент е в "снежен капан": Самолетът му е блокиран на летището в Париж
Излитането е забавено с около един час до час и половина. Дан трябваше да се върне в страната снощи, но самолетът не е могъл да излезе поради гъста мъгла в Букурещ. "Снощи решихме да не тръгваме, защото щяхме да пристигнем в 3-4 сутринта. Това е необичайна ситуация за Франция, тъй като обикновено тук не вали сняг. Чакаме пистата да бъде почистена“, коментира Никушор Дан.
Той припомня, че е имал друг технически инцидент, също със самолет "Спартан“, по време на посещение в Германия и е трябвало да остане там за нощта. На въпроса дали е неудобно, че няма самолет, способен да лети при неблагоприятни метеорологични условия, държавният глава отговоря: "В даден момент се нуждаем от президентски самолет, не само за президента, но и за министрите, които пътуват с важни делегации.
"ФОКУС" припомня, че румънският президент е в Париж, кидето присъства на срещата на държавните и правителствени ръководители на "Коалицията на желаещите“, организирана в Елисейския дворец от френския президент Еманюел Макрон.
Зимната обстановка е усложнена в голяма част Европа. Лошите метеорологични условия причиниха редица смущения в пътуванията - отменени полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища.
Съобщава се и за шест загинали при инциденти, свързани с времето на континента.
