Министерството на външните работи на Румъния публикува изявление след предупрежденията на Иран, че ако страната предостави своите бази на САЩ, ще се включи в конфликта в Близкия изток, предава Digi 24.

Министерството пояснява още, че военното сътрудничество между Румъния и Съединените щати се основава на ясни двустранни споразумения. 

''Двустранното споразумение за достъп от 2006 г. предоставя на САЩ гарантирана правна рамка за използване на военни бази в Румъния на постоянна основа'', се казва в прессъобщение на институцията.

Министерството също така уточни ролята на системата за противоракетна отбрана, разположена в Румъния.

''Румъния е домакин на противоракетни отбранителни способности срещу заплахи извън евроатлантическата зона повече от 10 години. Системата е строго отбранителна, използва се само за целите на самозащита, съгласно Устава на ООН'', добави министерството.

Румънската дипломация подчертава също, че страната не участва в конфликта и че приоритет за нея остава намаляването на напрежението.

''Румъния не е страна в конфликта. Нашият приоритет са дипломатическите усилия за деескалация, за които се застъпваме от първия ден на конфликта“, се казва в прессъобщението.

Същевременно румънските власти осъждат атаките, предприети от Иран срещу някои държави в региона на Персийския залив. 

''В същото време осъждаме напълно неоправданите атаки на Иран срещу държавите в региона на Персийския залив и благодарим на последните, че също защитават нашите граждани, намиращи се в техните страни. Молим Иран да спре тези атаки, които застрашават човешкия живот и водят до влошаване на сигурността и световната икономика'', заявявят още от МВнР. 

Реакцията на министерството идва, след като Иран предупреди Румъния в понеделник, че ще реагира политически и правно, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран, съобщава Iran International, която излъчва от Лондон. Румъния вече предприе тази стъпка, като прие в парламента решението на CSAT, с което се одобри искането на САЩ относно разполагането на военни сили и техника на територията на страната ни.