Румяна Бъчварова за конфликта Израел - Газа: Военната операция на Тел Авив няма да бъде прекратена
Автор: Екип Ruse24.bg 11:33Коментари (0)73
© NOVA
Бившият посланик на България в Израел Румяна Бъчварова коментира в ефира на Нова актуалната ситуация в Близкия изток. Тя подчерта, че независимо от водените преговори между Израел и "Хамас" за временно примирие и освобождаване на заложници, военната операция на Тел Авив няма да бъде прекратена. Целта, по думите ѝ, е Израел да установи контрол върху цялата територия на Газа, като към момента армията държи около 85% от нея.

По отношение на военното присъствие Бъчварова отбеляза, че мобилизирането на още 60 хиляди войници и 20 хиляди резервисти е показателно за активна военна ангажираност. Газа, според нея, е стратегическо средище, но ударите на израелската армия вече са довели до децентрализация на командните структури на "Хамас". Организацията обаче е изградена така, че бързо да възстановява ръководството си при загуба на лидери.

На въпрос за протестите в Израел, Бъчварова коментира, че гражданското общество в страната е изключително активно и реагира силно както на теми, свързани с демокрацията, така и на съдбата на заложниците. Тя подчерта, че именно заложниците са в центъра на конфликта – тяхното освобождаване може да се окаже ключът към прекратяване на войната. По думите ѝ, въпреки че израелците имат различия помежду си, в моменти на обща кауза те се обединяват.

Бъчварова коментира и ролята на премиера Бенямин Нетаняху. Според нея съмненията, че той използва конфликта за политическо оцеляване, съществуват още от самото начало. Въпреки това тя подчерта съществената разлика между Израел и авторитарни режими – институциите в страната функционират, а гражданското общество е силен коректив.

В международен план, по думите на Бъчварова, Иран остава ключов фактор за подкрепата на "Хамас", въпреки икономическата криза и наложените санкции. Тя припомни и ролята на Катар, където голяма част от ръководството на "Хамас" пребивава в лукс, докато в същото време организацията обвинява Израел в масови убийства. Според нея религиозната и идеологическа солидарност в този регион често има по-силно влияние от икономическите и политическите аргументи.

На въпрос за ролята на ООН Бъчварова заяви, че организацията демонстрира отчетлива подкрепа за палестинската кауза, често пренебрегвайки позицията на Израел. Това според нея е част от по-широки глобални тенденции, които оформят нов баланс на силите в международните отношения. Тя припомни, че дебатът за реформата или дори за евентуалното закриване на ООН се води от години, но засега остава без конкретен резултат.

