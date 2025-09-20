Новини
Русия отрече изтребители да са нарушили въздушното пространство на Естония
Автор: Лора Димитрова 08:34
©
Руски изтребители не са нарушили естонското въздушно пространство и са прелетели над неутрални води на Балтийско море, насочвайки се от северозападна Русия към руския балтийски анклав Калининград, съобщи руското Министерство на отбраната рано в събота, предаде Reuters.

Правителството на членката на НАТО Естония заяви, че три руски военни самолета са нарушили въздушното ѝ пространство за 12 минути при "безпрецедентно нагло“ нахлуване. Инцидентът стана малко повече от седмица, след като над 20 руски дрона са навлезли в полското въздушно пространство, някои от които са свалени от самолети на НАТО.

"Полетът е извършен в строго съответствие с международните правила, регулиращи въздушното пространство, без нарушаване на границите на други държави, както е потвърдено от независими проверки“, заяви руското Министерство на отбраната за трите изтребителя МиГ-31 в публикация в Telegram.

"По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорената траектория на полета и не е нарушил въздушното пространство на Естония.“

В изявлението се казва, че маршрутът, поет от бойците от северозападния руски регион Карелия, "е бил над неутрални води на Балтийско море на разстояние повече от 3 км от остров Вайндуло“, който се намира край естонското крайбрежие.

Статистика: