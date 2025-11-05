Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна да носи ядрена бойна глава
©
"Невъоръженият обратно връщащ се апарат (RV) на междуконтиненталната балистична ракета прелетя приблизително 4200 мили до изпитателния полигон за противоракетна отбрана "Роналд Рейгън“, съоръжение на Командването за космическа и противоракетна отбрана на американската армия, на атола Куаджалейн в Маршаловите острови“, се казва в изявление на 30-то крило на Космическите сили на САЩ.
Изпитанието беше счетено за успешно проведено, а самото изстрелване беше описано като рутинно. Според агенцията от САЩ твърдят, че то било е част от редовните проверки за готовност и точност на ракетната система Minuteman III, която е на въоръжение в САЩ повече от половин век.
Според Проекта за ядрена информация на Федерацията на американските учени, ВВС на САЩ експлоатират приблизително 400 ракети Minuteman III, които имат обхват над 6000 мили. Те са разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг.
"Това не е просто изстрелване, а цялостен тест, потвърждаващ способността на системата да изпълнява основната си мисия“, заяви подполковник Кари Рей, командир на 576-та тестова ескадрила, предава руската медия.
Тестът бе вторият през последните два месеца: през септември американските подводни сили изстреляха четири невъоръжени ракети Trident II D5 в Атлантическия океан. Самата ракета Minuteman III беше тествана преди това през февруари.
Още по темата
/
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
29.10
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
Още от категорията
/
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като дронове нарушиха въздушното пространство на страната
10:55
Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз
04.11
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
04.11
Кристин Лагард: Сърцето ми ще бие с България на 1 януари 2026 година! Този ден е много специален за мен – рожденичка съм
04.11
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се справи със заплахите от дронове
03.11
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Евростат: През последните 10 години отпадъците в ЕС се увеличават, а България рецеклира най-малко
03.11
Изхвърляме тонове храна и трупаме вещи, ще ни избави ли "минималистичният" начин на живот от прекомерната консумация
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
22:53 / 04.11.2025
Мицкоски обвини България в тормоз: Изкуствени спорове ни спъват п...
19:43 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.