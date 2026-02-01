Руските моряци от танкера "Маринера" се завърнаха у дома
На 28 януари говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че двамата руски моряци от "Маринера“ са били освободени и са на път за Русия.
"Всичко е наред при нас. Върнах се у дома в Керч тази сутрин. Колегата ми от танкера също се върна у дома в Астрахан. Бяха посрещнати добре у дома“, казва Карпенко.
Той отбеляза, че не е могъл да се свърже със семейството си 19 дни след задържането на кораба, тъй като британските и американските военни са конфискували комуникационното им оборудване. Роднините на руските моряци са получавали информация за съдбата им само от медийните съобщения.
Карпенко изрази благодарност към руското Министерство на външните работи и на главата на Република Крим Сергей Аксьонов за съдействието им за освобождаването му.
