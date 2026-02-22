През последния час силите за противовъздушна отбрана на Русия успешно унищожиха 11 безпилотни летателни апарата (БпЛА), насочващи се към Москва.Това заяви днес кметът на Москва Сергей Собянин, предава"Аварийните служби работят на мястото на на свалените дронове“, написа той в платформата MAX.Московските летища преустановиха кацанията и излитанията на самолети, за да се гарантира безопасността на полетите. Малко по-късно бе обявено, че московските летища са възобновили полетите си.