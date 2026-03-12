Във военните действия срещу Иран основна роля има самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн", пише изданието. Причината е, че на борда му се намира ескадрилата EA-18G Growler – модифицирани за радиоелектронна борба изтребители.Тези машини са създадени на базата на F/A-18F Super Hornet, но освен няколко ракети AIM-120 за самозащита и AGM-88 HARM за унищожение на наземни радари, по крилата им са закачени контейнери за радиоелектронна атака и борба. Изцяло зареден самолетът отново развива около 1800 километра в час, което му позволява да е изключително маневрен и оперативен в зоните, където се водят бойните действия.За създаване на електромагнитни смущения в EA-18G Growler се използват модулите ALQ-99 във високия и ниския диапазон, както и специален заглушител на радари, който не просто отразява сигнала, но връща заблуждаваща информация към излъчвателя.Така операторите на ПВО радарите се объркват и или наблюдават фалшиви цели, или напълно "ослепяват“.Уникалната способност на EA-18G Growler е да действа в реално време с останалите изтребители и бомбардировачи. Когато три такива самолета летят във формация те много бързо анализират наземните радиоелектронни станции и чрез триангулация определят местонахождението на врага с много висока точност.В операцията на САЩ и Израел срещу Иран EA-18G Growler успешно е заглушил ПВО на страната, съставено предимно от руските комплекси С-300 и С-400. Заглушени са били и китайските радари за далечно наблюдение. JY-27A. Без радарно насочване ПВО батареите са абсолютно безполезни и не представляват заплаха за идващите самолети.Ескадрилата EA-18G Growler успешно е създала защитен купол за над 150 изтребителя и бомбардировача в първите дни на ударите срещу Иран, отбелязва Wion.