САЩ купи лекарства срещу COVID-19 на стойност над 5 млрд. долара

© Pfizer Inc и правителството на САЩ подписаха сделка на стойност 5,29 млрд. долара за доставка на 10 млн. таблетки от антивирусното лекарство за Covid-19, пише The Guardian.



Пероралното лекарство може да бъде обещаващо ново оръжие в борбата срещу пандемията, тъй като може да се приема като ранно домашно лечение, което да помогне за предотвратяване на хоспитализациите и смъртните случаи.



Във вторник Pfizer подаде заявление за разрешение за употреба на лекарството Paxlovid в САЩ и заяви, че очаква да произведе 180 000 таблетки до края на следващия месец и поне 50 млн. до края на 2022 г.



"Това обещаващо лечение може да помогне за ускоряване на пътя ни за излизане от тази пандемия, като предложи още едно животоспасяващо средство за хората", заяви Ксавие Бекера, секретар на Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ.



По-рано този месец компанията съобщи, че лекарството намалява с 89% вероятността от хоспитализация или смърт при възрастни, изложени на риск от тежко заболяване.



Резултатите от проучването показват, че лекарството на Pfizer превъзхожда хапчето на Merck & Co Inc, молнупиравир, за което миналия месец беше доказано, че намалява наполовина шанса за смърт или хоспитализация за пациенти с Covid с висок риск от тежко заболяване.



Правителството на САЩ подписа също договор на стойност 2,2 млрд. долара за курсове на лечение с лекарството на Merck.