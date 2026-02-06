Американските въоръжени сили са нанесли удар в четвъртък (5 февруари) срещу кораб, за който се предполага, че се занимава с наркотрафик в източната част на Тихия океан, според Южното командване на САЩ (SOUTHCOM).Ударът е бил нанесен от Обединената оперативна група Southern Spear под ръководството на генерал Франсис Л. Донован, който пое командването на SOUTHCOM в четвъртък по време на церемония в Пентагона."Разследването потвърди, че корабът е преминавал по известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил замесен в операции по трафик на наркотици. Двама наркотерористи са били убити по време на акцията. Няма пострадали американски военни“, съобщава SOUTHCOM вПо-рано в четвъртък министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че "някои от най-висшите наркотрафиканти от картелите“ в зоната на отговорност на SOUTHCOM "са решили да прекратят за неопределено време всички операции по трафик на наркотици поради последните (много ефективни) удари в Карибите“.Хегсет не сподели повече подробности и не представи доказателства за твърдението си.Администрацията на Тръмп засили военните операции в Карибско море и източната част на Тихия океан от септември, позовавайки се на усилията срещу трафика на наркотици.