Става дума за атомния самолетоносач USS "Джордж Х. У. Буш" (CVN-77) от клас "Нимиц", който наскоро приключи ключови учения за разгръщане. В Пентагона все още не са потвърдили дали корабът ще бъде изпратен в региона в подкрепа на операция "Епична ярост".
Ученията COMPTUEX, които премина ударната група на самолетоносача, провериха готовността на кораба и ескортните му сили да действат заедно в сложни бойни условия.
Контраадмирал Алексис Уолкър заявява, че тези маневри са сертификационен етап, който потвърждава готовността на ударната група за мащабни военни операции в която и да е точка на света.
В момента в региона работи самолетоносачът USS "Ейбрахам Линкълн" (CVN-72). Освен това най-големият кораб на ВМС на САЩ – USS Джералд Р. Форд (CVN-78) – наскоро премина през Суецкия канал в Червено море.
Това е първият случай от почти година насам, когато две американски ударни групи на самолетоносачи действат едновременно в Близкия изток.
Експертите предполагат, че USS "Джордж Х. У. Буш" може да замести един от тези кораби, тъй като и двата се намират в зоната на разполагане по-дълго от планираното.
Към региона се присъедини и Франция. Нейният флагмански самолетоносач "Шарл де Гол" (R91) пристигна в Кипър.
Президентът Еманюел Макрон заяви, че френските кораби ще помагат за осигуряването на безопасността на корабоплаването и стабилността в района на Ормузкия проток. Според него мисията е с изцяло отбранителен характер.
Междувременно Великобритания ускорява подготовката на самолетоносача HMS "Принцът на Уелс" за евентуално излизане в морето. На кораба са дадени само пет дни за подготовка за отплаване.
Все още обаче не е ясно дали той ще отплава за Средиземно море или за друг район. Другият британски самолетоносач – HMS "Куин Елизабет" – в момента е на техническо обслужване в Шотландия.
САЩ обмислят разполагането на още един самолетоносач в Близкия изток
