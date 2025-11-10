Al Zazeera.
Според писмено изявление, публикувано от Министерството на финансите, "прилагането на санкциите съгласно Закона "Цезар“ е частично спряно за 180 дни“.
''Вашингтон облекчи санкциите и контрола върху износа срещу Дамаск'', обяви Министерството на финансите на САЩ.
"Съединените щати вече не прилагат всеобхватни санкции срещу Сирия. <...> Транспортирането до или в Сирия на повечето основни граждански стоки, произведени в Съединените щати, както и софтуер и технологии, е разрешено без лиценз“, се казва още в изявлението.
Ден преди това Съединените щати премахнаха временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа и министъра на вътрешните работи Анас Хатаб от списъка със санкции.
Решението е взето от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Спирането обаче не се отнася за "някои сделки, включващи правителствата на Русия и Иран, прехвърлянето или предоставянето на стоки, технологии, софтуер и услуги, както и средства и финансиране с руски и ирански произход“, се посочва в документа.
САЩ отмениха санкциите срещу Сирия
©
Още по темата
Експерт: Иронията и парадоксът е, че Сирия се нуждае от малко по-стабилизирана власт, която в момента липсва
06.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:37 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.