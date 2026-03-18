Насоките определят нови правила за професионални и академични пътувания, като предвиждат по-строга оценка и одобрение, преди който и да е член на университетската общност да замине в чужбина.
Като пример за прилагане на тази обща политика, Университетът на Тексас в Сан Антонио (UTSA) незабавно адаптира своите процедури. Всяко пътуване до страни като Египет, Турция и Кипър вече изисква одобрение както от Международния надзорен комитет (IOC), така и от ректора на институцията.
Същевременно ръководството препоръчва да се избягват пътуванията до тези региони, освен ако няма съществена професионална или изследователска необходимост, като по този начин засилва превантивния подход към сигурността при международните пътувания.
Това решение е вследствие на предишни ограничения за пътуване, засягащи страни от Близкия изток и Европа, като Ирак, Сирия, Иран, Русия, Украйна и Беларус, където пътуванията продължават да бъдат ограничени.
Новата процедура в UTSA предвижда, че всяка молба за изключение ще се разглежда въз основа на наличието на "съществена професионална или изследователска необходимост“, за да се гарантира, че пътуванията се осъществяват с максимално внимание към безопасността.
Експертите отбелязват, че затягането на процедурите отразява нарастващите предизвикателства в международното въздушно движение и геополитическите напрежения в региона. Същевременно ръководството на университета призовава персонала и студентите да се съобразяват с официалните указания за пътуване и да проявяват предпазливост при планирането на лични пътувания в райони с повишен риск.
Тази мярка се счита за част от по-широка стратегия на всички институции от системата на Университета на Тексас за защита на университетската общност, като се гарантира, че международните пътувания се осъществяват само когато е необходимо и с максимално внимание към безопасността на участниците.
САЩ препоръчват да се избягват пътувания до Кипър, Турция и Египет
