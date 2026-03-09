in-cyprus.
Посолството на САЩ в Анкара обяви днес, че Вашингтон е посъветвал несъществения персонал да напусне консулството, разположено близо до Адана в Южна Турция, близо до ключова база на НАТО.
Посолството също така инструктира американските граждани да напуснат региона на Югоизточна Турция.
Това става на фона на информацията, която излезе днес от Министерството на националната отбрана на Турция (MoND), че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлизаща в турското въздушно пространство, е била пресечена от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО, като отломките са паднали върху незастроена земя в Газиантеп. Това е вторият подобен инцидент за седмицата.
САЩ призоваха гражданите си да напуснат Югоизточна Турция
