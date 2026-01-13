САЩ призоваха гражданите си незабавно да напуснат Иран
©
"Протестите в цял Иран се засилват и могат да прераснат в насилие, което ще доведе до арести и ранени“, се посочва в съобщение публикувано на сайта на посолството на САЩ в Иран.
"Виртуалното“ посолство на САЩ в Иран също призовава американците да изготвят план за напускане на страната, който да не зависи от помощта на правителството на САЩ. По-конкретно, посолството предлага да се разгледа възможността за напускане на Иран по суша към Армения или Турция.
Ако напускането е невъзможно, американските власти призовават своите граждани да намерят безопасно място и да се запасят с храна, вода, лекарства и други необходими продукти.
В понеделник вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон следи протестите в Иран и разглежда различни варианти за действие.
По-късно прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит съобщи, че Тръмп разглежда, наред с другите, и варианта за военни действия срещу Иран, но предпочита дипломацията.
Също в понеделник министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви в интервю за телевизия Al Jazeera, че води диалог по настоящата ситуация със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.
