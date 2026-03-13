Американските власти са издали временен лиценз за продажба на руски петрол, който в момента се намира в танкери. Това става ясно от документ на, публикуван на сайта на ведомството.От Службата за за контрол на чуждестранните активи (OFAC) разрешават суровината да бъде транспортирана и разтоварвана от танкерите, които я превозват, до 11 април тази година.В издадения лиценз се казва, че разрешението дава възможност на корабите да влизат в пристанища за спешни ремонти, и ако нещо застрашава живота и здравето на екипажите.Лицензът дава възможност за търговия и с петролни продукти, произведени от поставени по-рано под санкции руски активи.Това, на практика, е частичната отмяна на санкциите срещу Русия, за които говореше американският президент Доналд Тръмп преди дни.В лиценза изрично се казва, че разрешението не се отнася за търговия с активи, собственост на Иран.