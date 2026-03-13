Министерството на финансите, публикуван на сайта на ведомството.
От Службата за за контрол на чуждестранните активи (OFAC) разрешават суровината да бъде транспортирана и разтоварвана от танкерите, които я превозват, до 11 април тази година.
В издадения лиценз се казва, че разрешението дава възможност на корабите да влизат в пристанища за спешни ремонти, и ако нещо застрашава живота и здравето на екипажите.
Лицензът дава възможност за търговия и с петролни продукти, произведени от поставени по-рано под санкции руски активи.
Това, на практика, е частичната отмяна на санкциите срещу Русия, за които говореше американският президент Доналд Тръмп преди дни.
В лиценза изрично се казва, че разрешението не се отнася за търговия с активи, собственост на Иран.
текст: Милен Кандарашев
САЩ разрешават продажбата на руски петрол, който в момента се намира в танкери
©
Още по темата
/
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
08:18
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
12.03
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
12.03
Още от категорията
/
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заподозреният за стрелбата в синагога в Мичиган е мъртъв
21:33 / 12.03.2026
CNN: Полицията реагира на "активна стрелба" в синагога в Мичиган
20:44 / 12.03.2026
Хаменей: Ормузкият проток остава затворен!
19:12 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.