САЩ с неуспешен опит за ликвидиране на още един ирански командир

© Американските военни неуспешно са опитали да убият висш ирански военен в Йемен в същия ден, когато удар с дрон уби генерал Касем Сюлеймани, пише американският вестник The New York Times, цитиран от "Фокус".



Разкриването на втора мисия показа, че администрацията на Тръмп е имала планове за по-широка кампания от това, което е известно досега, предназначена да намали способността на Иран да води прокси войни в други страни в региона. След ответните ракетни удари на Иран по иракските бази, в които се разполагат американски войски, изглежда, че Вашингтон и Техеран се отказват от ескалация на конфликта, поне засега, коментира изданието.



Неуспешният въздушен удар в Йемен е бил насочен към Абдул Реза Шахлай, служител на иранските сили "Кудс“, мощна военна организация, която генерал Сюлеймани ръководеше. Шахлай е известен като основен организатор на финансиране за шиитските милиции в региона.



Президентът Тръмп е одобрил удара срещу Шахлай по същото време, когато разреши и този срещу генерал Сюлеймани на 3 януари, въпреки че не беше ясно дали американското нападение в Йемен е станало точно по същото време.



Шахлай и генерал Сюлеймани бяха двама от няколко ирански служители, които американската администрация е искала да елиминира в опит да спре подкрепяните от Иран атаки срещу обекти с американци и да възпре Иран от разрастваща се агресия в региона, заявиха американски представители.



САЩ са предложили 15 милиона долара награда за информация за Шахлай. Обявяването на наградата е направено заради участието му в нападения срещу американски съюзници, включително неуспешен заговор през 2011 г. за убийството на саудитския посланик в САЩ.



Абдул Реза Шахлай е базиран в Йемен, където Иран подкрепя бунтовниците Хути, които се борят срещу коалиция, ръководена от Саудитска Арабия, която от своя страна получава логистична помощ, разузнаване и оръжие от американските военни и американските производители на оръжие. Опитът за удар срещу Шахлай за първи път беше съобщен от The Washington Post.



В петък Тръмп разшири описанието си на заплахата от Иран, за която каза, че е предизвикала удара срещу генерал Сюлеймани, заявявайки, че Иран е планирал да атакува множество посолства в Близкия изток, включително американското посолство в Багдад.



"Мога да разкрия, че вярвам, че вероятно биха били четири посолства“, заяви Тръмп пред Fox News. Той не предоставя допълнителна информация.



Новият детайл обаче предизвика незабавни критики от демократите, които са недоволни, че администрацията на Тръмп не е споделила конкретно, достоверно предупреждение на разузнаването за предстояща атака.



"Ако имаше доказателства за непосредствени атаки срещу четири посолства, администрацията щеше да каже това на брифинга ни в сряда“, написа в "Туитър“ сенаторът Кристофър Мърфи от Кънектикът, който работи в Комисията по външни отношения. "Не са. Така че Fox News получава брифинги на по-високо ниво от Конгреса… или… изчакайте… не е имало такава непосредствена заплаха. “



Държавният секретар Майк Помпео каза, че генерал Сюлеймани е планирал "непосредствена атака“ срещу американците, въпреки че в четвъртък вечерта той заяви пред Fox News, че "не знаем точно кога и не знаем точно къде“.



Изказвайки се в петък в Белия дом, Помпео защити достоверността на данните от разузнаването, като заяви, че "разполагахме с конкретна информация за непосредствена заплаха“.



"И тези заплахи включваха атаки срещу американски посолства“, добави той.



Въпреки това, Помпео не повтори коментарите на Тръмп за конкретен заговор срещу американското посолство в Багдад. Но той също така отхвърли критиките на членовете на Конгреса, че администрацията не е споделила разузнавателната информация, което подкрепя тези твърдения.



"Не знам точно коя минута“, каза Помпео. "Не знаем точно кой ден е щяло да бъде направено, но беше много ясно: самият Касем Сюлеймани замисляше широкомащабна атака срещу американските интереси и тези атаки бяха неизбежни.“