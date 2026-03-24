CNET. Като причина за забраната се посочва "риск за националната сигурност на страната“.
До момента продадените wi fi рутери, произведени в чужбина, ще могат да се използват, уточняват в Комисията. Възможно е производители да поискат да бъдат изключени от забраната, но до момента няма няма такива, посочени в сайта на институцията.
Това е голямо сътресение на телекомуникационния пазар в САЩ, отбелязват от CNET. Почти всеки рутер, който се предлага на пазара в страната е частично произведен в чужбина, включително и устройствата на TP-Link, Asus и Netgear.
Според инструкциите на Комисията рутер ще се счита за произведен в чужбина, ако "всеки основен етап от процеса, чрез който е направено устройството, включително производство, сглобяване, проектиране и разработка“, се извършва извън САЩ.
Експерти отбелязват, че TP-Link е в полезрението на правителството на САЩ повече от година, произтичащо от връзките му с Китай. Според данните повече от половин дузина американски министерства и агенции, подкрепят подобна забрана в края на 2025 г.
Но днешните действия на Комисията далеч надхвърлят TP-Link и ще засегнат почти всяка компания за рутери, коментира CNET.
текст: Милен Кандарашев
САЩ забраняват вноса на рутери от съображения за сигурност
