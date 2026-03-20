Производството на нов тип боен дрон започва американската стартираща компания Anduril в Охайо, информира. В завода на стойност един милиард долара ще се произвежда безпилотният високоскоростен боен дрон FURY.Това е автономен летателен апарат с реактивен двигател, който има висока маневреност и е предназначен за сражения с въздушни цели. Освен пилотиран от оператор, FURY може да разчита и на изкуствен интелект при въздушните боеве.Освен че е сравнително евтин и бърз за производство, дронът може да бъде товарен с различни боеприпаси и модули, което го прави полезно допълнение в полет на изтребител като F-35, например.FURY може да открива цели, да отвлича вражески огън и да поразява заплахи за основния боен самолет, с който лети. Скоростта му достига Mach 0.98, може да понесе натоварване при маневриране до над 9G, а корпусът му е изпълнен по стелт технология. Размерът му е наполовина от този на самолет F-16. Таванът на полета е 15200 метра.Очаква се в завода в Охайо да бъдат произвеждани стотици бройки от машината на година. Над 4 хиляди души ще работят в съоръжението.