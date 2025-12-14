СЗО увери: Ваксините не причиняват аутизъм
©
Анализът се фокусира както върху връзката между ваксините, съдържащи тиомерсал, и разстройствата от аутистичния спектър, така и върху взаимодействието между всички видове ваксини и аутизма. Доказателства, базирани на 31 първични изследователски проучвания, публикувани между януари 2010 г. и август 2025 г., включително данни от множество страни, категорично подкрепят положителния профил на безопасност на ваксините, използвани по време на детска възраст и бременност, и потвърждават липсата на причинно-следствена връзка с аутизма.
Комитетът също така оцени прегледа на потенциалните рискове за здравето, свързани с ваксини с алуминиеви адюванти, като се основава на проучвания, проведени от 1999 г. до март 2023 г. В обобщение, наличните висококачествени доказателства не показват връзка между следите от алуминий, използвани в някои ваксини, и разстройствата от аутистичния спектър, което подкрепя продължаващата употреба на ваксини с алуминиеви адюванти.
След прегледа си Глобалния консултативен комитет потвърждава предишните си заключения от 2002, 2004 и 2012 г.: Ваксините, включително тези с тиомерсал и/или алуминий, не причиняват аутизъм.
СЗО съветва всички национални власти да разчитат на най-новите научни данни и да гарантират, че политиките за ваксиниране се основават на наличните научни доказателства. Глобалните усилия за имунизация на децата представляват едно от най-големите постижения в подобряването на живота и просперитета на обществата. През последните 50 години имунизацията на по-малките е спасила най-малко 154 милиона живота.
Още от категорията
/
Унгарци искат оставката на Орбан заради предполагаемо насилие над деца в държавните институции
08:45
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
13.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
NYT постави на първа страница мащабните антиправителствени протес...
17:06 / 13.12.2025
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернати...
16:33 / 13.12.2025
Първи случаи на проказа от 40 години насам в Румъния
10:18 / 13.12.2025
МВнР с предупреждение към българските граждани
19:25 / 12.12.2025
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейт...
19:09 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.