Последните дни Европа буквално "вдиша“ Сахара. Тук е шлейф от минерален прах, изтеглен от Северна Африка и пренесен от синоптична конфигурация, която вдига частици във височина и ги кара да пресичат континенти. Copernicus публикува визуализация, базирана на данни на CAMS от 5 март 2026 г., 12:00 UTC, на която ясно се вижда праховият език – от северноафриканския бряг през Португалия, Испания, Франция и Италия, чак до Обединеното кралство.На 4 март медиите в Западна Европа вече говореха за "оранжеви небеса“, мараня и прашни отлагания върху автомобили – класическата комбинация, когато прахът влиза в по-ниските слоеве и започва да се усеща видимо.На 5 март наблюдението стана "твърдо“ и от независим сателитен източник: NASA Earthdata показа как Suomi NPP (OMPS + VIIRS) регистрира високи стойности на aerosol index над Франция, а визуализацията проследява движението на праховия облак от Сахара към Испания, Португалия и Франция, с прогноза за продължение към UK и Скандинавия.На 6 март Copernicus излезе с директно предупреждение за качеството на въздуха: в засегнатите зони PM10 надвишава EU стандартите, а национални метеослужби издават здравни предупреждения за уязвими групи, пишат от Meteo Balkans.Първият удар е по PM10 – грубите частици (под 10 микрометра), които при високи концентрации дразнят дихателните пътища и са проблем най-вече за деца, възрастни и хора с респираторни заболявания. Euronews цитира предупреждения от AEMET (Испания), IPMA (Португалия) и Météo-France за влошено качество на въздуха.Вторият удар е по видимостта и транспорта: при по-плътни слоеве прахът прави хоризонта "млечен“, а при валежи оставя онзи добре познат филм от кал/прах по коли и прозорци.Британската Met Office буквално го разясни (за да спре сензациите): "blood rain“ не е научен термин, а народно име за дъжд, който измива праха от въздуха, след което по повърхности остава жълтеникав/кафеникав налеп; истински "червен дъжд“ е рядкост.Университетът в Рединг добавя детайл за динамиката: прахът се е вдигнал около 27 февруари в Северозападна Африка, после е "качен“ и изтеглен на север с фронтални системи и южни ветрове; дъждът в отделни райони може да даде характерните кални следи, а част от праха може да се смеси надолу и да вдигне концентрациите и при земята.Европейският стандарт (Директива 2008/50/EC) е ясен: PM10 дневна средна 50 µg/m³ да не се превишава повече от 35 дни годишно, а годишната средна да е до 40 µg/m³.При прахови нахлувания именно дневните пикове са проблемът – и Copernicus изрично отбелязва, че в този епизод на места PM10 е над тези нива.Според CAMS и Copernicus, шлейфът продължава към Скандинавия в следващите дни.За Балканите "дали“ и "колко“ зависи от траекторията: при югозападен пренос прахът може да мине и през нашия регион, но често най-плътният слой остава над Западното/Централното Средиземноморие и Западна Европа. Реалният индикатор за нас е комбинацията от мараня + по-оранжеви залези + кални капки при преваляване (ако има валежи точно в момента на праховия слой).