Само на 17 години почина популярна млада рок певица

© Нел Смит, музикално чудо, което си сътрудничи с The Flaming Lips , почина на 17 години.



Смъртта на младата музикантка беше потвърдена от Саймън Реймонд, чийто звукозаписен лейбъл Bella Union трябваше да издаде дебютния солов албум на Смит.



Той написа в Instagram: "Всички сме шокирани и опустошени да чуем за внезапната и трагична смърт на нашата артистка и скъпа приятелка Нел Смит през уикенда в Британска Колумбия.



"Нел беше само на 17 и се подготвяше за издаването на първия си солов запис в началото на 2025 г. в Bella Union, направен в Брайтън с Джак и Лили Уолтър на Пенелопе Айлс."



Смит си сътрудничи с The Flaming Lips на Уейн Койн в изданието Where The Viaduct Looms от 2021 г., албум с кавъри на Ник Кейв.



Съобщението беше придружено от поредица от снимки на Смит, предоставени от нейното семейство.



Койн се коментира смъртта на Смит, докато беше на сцената в Портланд, Орегон в неделя вечерта, когато отдаде почит и каза, че Смит е починала в автомобилна катастрофа.



Той заяви пред Billboard, че трябва да направи много тъжно съобщение. "Имаме приятелка от Канада, тя се казва Нел. Записахме невероятен албум с нея преди три години, албум, пълен с песни на Ник Кейв. Днес имаме някои много тъжни новини – тя почина в автомобилна катастрофа снощи. Отново ни се напомня за силата на музиката и колко окуражаващо може да бъде да си сред хора, които обичаш", добави той.



Семейството на Смит също сподели трогателна снимки за"смелата, талантлива, уникална, красива" музикантка.



Семейството на пострадалата написа в Instagram. "Тя имаше още много да изживее и да даде на този свят, но ние сме благодарни, че успя да изпита толкова много през своите 17 години. Тя остави незаличима следа върху словото и незапълнима пропаст в сърцата ни. Дръжте децата си много здраво тази вечер", написаха в Instagram.



Дебютният албум на Смит беше планиран за издаване през 2025 г., като беше финансиран от кампания на Kickstarter.