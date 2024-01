Само на 58 години си отиде още един обичан актьор

© Дейвид Гейл, актьорът, който изигра д-р Джо Сканлън в повече от 200 епизода от сериала "Port Charles", почина на 58-годишна възраст.



Заслугите на Гейл също включват роли в "Бевърли Хилс: 90210" и "Савана".



Сестрата на Гейл, Кейти Колменарес, обяви новината за смъртта му в Instagram в петък, пише Вести. Причината за смъртта на Гейл все още не е ясна.



"Едва ли е имало дори ден в живота ми, когато не си бил с мен до мен, винаги моят съмишленик, винаги моят най-добър приятел, готов да се изправи срещу всичко и всеки с мен“, написа Колменарес до снимка на двойката, прегърнала се.



"Аз ще те държа толкова здраво всеки ден в сърцето си, ти, прекрасно, любящо, невероятно свирепо човешко същество, което липсва всяка секунда от всеки ден завинаги, никога няма да има друг“.



Пийт Фериеро, домакин и продуцент на подкаста на шоуто на "Бевърли Хилс: 90210", също разпространи новината за смъртта на Гейл, като качи клипове от изявите на Гейл в неговото шоу.



"В памет на Дейвид Гейл. Ето няколко истории, които той сподели, когато се присъедини към подкаста“, пише официалният акаунт на подкаста в Instagram в събота.



В коментар за съобщението на Колменарес в Instagram, Фериеро си спомни Гейл като "мил човек“.



"Той беше изпълнен с живот и невероятни истории“, добави той. "Толкова съм натъжен за тази загуба. Той беше подарък за всички нас.“



Гейл е роден през 1965 г., според страницата му в IMDB . Някои от по-ранните му заслуги включват участия в "Growing Pains", "Doogie Howser" и "She Wrote" в началото на 90-те години.



През 2002 г. той се появява срещу Брадли Купър и Колийн Порч в "Bending All the Rules". Другите му филмови изяви включват "Perfect Opposites" от 2004 г.



Последната заслуга на Гейл, посочена в IMDB, е "Blacksad: Under the Skin", приключенска игра за Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, в която той озвучава героя Сам.