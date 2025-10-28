ЗАРЕЖДАНЕ...
Само за час: Втори силен трус удари Турция
©
Последният трус е на 60 км югоизточно от Балъкесир, в 10:54часа местно време (09:54 българско време), на 9 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 10 км.
Преди около час бе регистриран трус от 4.5 по скалата на Рихтер.
"Фокус" припомня, че на 27 октомври вечерта, в същия район бе регистрирано земетресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер, трусът бе усетен и в България. В Турция бяха регистрирани над 100 вторични труса.
Още по темата
Още от категорията
/
Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества ракети
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Земетресение от 6.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
22:08 / 27.10.2025
Бивш министър на отбраната: С отмяната на срещата между Тръмп и П...
21:58 / 27.10.2025
"Лукойл" ще продава международните си активи
20:22 / 27.10.2025
Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар
11:24 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.