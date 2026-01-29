Към този момент се съобщава за петима загинали и над 200 регистрирани инцидента след като бурята "Кристин“ опустоши централната и северната част на Португалия, съобщававъв Facebook.Силните дъждове и пориви на вятъра със скорост до 150 км/ч са довели до 3000 инцидента в цялата страна, съобщават властите за гражданска защита.Според електроразпределителната компания E-Redes в сряда над 850 000 души са останали без ток.