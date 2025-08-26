© Boeing 777, летящ от Лондон за Пекин, е бил принуден да направи аварийно кацане в Сибир днес (26 август), след като е претърпял "авария на двигателя" по време на полет, предава The Sun, като се позовава на съобщение на руската медия Baza.



Самолетът на Air China, превозващ 311 пътници и екипаж до Пекин, е бил пренасочен към Нижневартовск в руския регион Ханти-Манси, като е кацнал в 8:17 ч. местно време.



Кадри показват гигантския самолет, който се движи по пистата в нефтения град – място, което рядко се посещава от британски полети.



Самолетът е излетял от Хийтроу в 22:43 снощи, преди да се сблъска с проблеми над руското въздушно пространство.



Все още не е ясно колко британски граждани са били на борда на самолета.



Персоналът на летището се е мобилизирал бързо, за да се справи с неочакваното пристигане на самолета. Един очевидец разказва пред руското издание Baza: "Служителите на летището бяха в повишена готовност за неочакваните гости. Не всяка година такъв полет от Великобритания каца в Нижневартовск. Но те се подготвиха бързо – веднага донесоха подходяща рампа за качване на борда".



"Най-вероятно компанията ще изпрати резервен самолет заедно с техници и резервни части, тъй като местните техници определено няма да могат да ремонтират толкова голям самолет в Нижневартовск", допълва той.



Пътниците сега са изправени пред несигурност относно това къде ще отседнат, коментира британското издание. "Градът се намира на 1435 мили източно от Москва, с ограничени възможности за настаняване на толкова голям брой пътници".



