Самолет на British Airways с полет на Airbus A350 от Лас Вегас до Лондон загуби колесник във въздуха по време на излитане, съобщава Sky News.
Инцидентът е станал в понеделник вечерта. Самолетът Airbus е дал неизправност малко след като е напуснал пистата в Лас Вегас. Публикувани видеозаписи показват искри, излизащи от дясната основна стойка за колесника по време на излитане. Малко след това във въздуха колелото на самолета пада.
Въп
реки механичната повреда, екипажът е решил да продължи пътуването през Атлантика. Полетът е продължил до Лондон, където е осъществил безопасно кацане на летище ''Хийтроу''. Самолетът е бил във въздуха повече от девет часа без колесник. По-късно авиокомпанията съобщи, че никой на борда не е пострадал.
