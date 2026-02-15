Сподели close
Полет LS896 на нискотарифната авиокомпания Jet2, пътуващ от Анталия до Манчестър, е бил отклонен в Брюксел на 12 февруари заради масов бой между пътници на борда, предава The Sun.   

Инцидентът е бил предшестван от расистки обиди.

''Полет LS896 от Анталия до Манчестър е бил отклонен към Брюксел поради ужасяващото поведение на двама пътници, които са причинявали безредици <...> Можем да потвърдим, че на двамата пътници, които са причинили безредиците, ще бъде забранено да летят с нас доживот'', съобщиха от пресслужбата на компанията пред вестника.

В Брюксел подстрекателите са били отстранени от
полета и предадени на полицията. След това полетът до Манчестър е бил възобновен. Авиокомпанията подчерта, че възнамерява да търси обезщетение за щетите, причинени от отклоняването на полета.

Според очевидци един от пияните пътници се е държал агресивно и е правил расистки забележки. Според тях стюардесите безуспешно са се опитали да успокоят мъжа, след което е избухнал бой.