Самолет на Lufthansa по маршрут София-Франкфурт кацна принудително в Белград

© Самолетът на германската авиокомпания Lufthansa, по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище "Никола Тесла“ в Белград малко преди 13:00 часа, потвърдиха от белградското летище пред Tanjug.



Пътниците в момента се намират на терминала, където очакват решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.



Зесега не се дават подробности за причините довели до аварийното кацане.



Всички съответни оперативни служби на летище Белград бяха незабавно на разположение на място.



Летище "Никола Тесла“ без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.