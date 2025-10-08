Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Самолет се отклони към Барселона заради смърт на борда и спешен случай с бременна жена
Автор: Росица Чинова 13:56Коментари (0)18
© The Independent
Самолет на British Airways е трябвало да кацне аварийно, след като пенсиониран военен началник почина по време на полет в неделя вечерта, предава The Independent.

Самолетът, който е излетял от лондонското летище Хийтроу за международното летище Ннамди Азикиве в Абуджа, Нигерия, е трябвало да се отклони към Барселона.

Нигерийските медии съобщиха, че се смята, че пенсионираният нигерийски вицемаршал от авиацията е починал на борда на самолета. Съобщава се, че хаосът на борда е довел до спешен медицински случай с бременна жена.

Компанията заявява: "British Airways се извинява за неудобството и благодари на пътниците за търпението и разбирането". 

Туту Отуяло, регионален търговски мениджър на British Airways за Нигерия и Гана, потвърди инцидента и заяви, че починалият е бил терминално болен, съобщава нигерийският вестник This Day.

Още по темата: общо новини по темата: 62
06.10.2025 ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
03.10.2025 Пътешественикът Анета Божидарова: В момента, в който човек си купи билет за Япония, всичко друго става лесно
02.10.2025 Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
02.10.2025 Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
30.09.2025 Гърция иска повече чужденци в университетите си
28.09.2025 Успех за българския туризъм: Евростат ни подреди на второ място в ЕС по увеличение на пакетните почивки
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
20:38 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
17:07 / 06.10.2025
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
12:01 / 06.10.2025
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
12:08 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
08:56 / 06.10.2025
Оранжев код за опасно време и в Русе, очаква се затопляне в края на седмицата
Оранжев код за опасно време и в Русе, очаква се затопляне в края на седмицата
16:52 / 06.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
51-ото Народно събрание
Задържаха учител за педофилия в София
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: