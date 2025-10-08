Самолет се отклони към Барселона заради смърт на борда и спешен случай с бременна жена

© The Independent Самолет на British Airways е трябвало да кацне аварийно, след като пенсиониран военен началник почина по време на полет в неделя вечерта, предава The Independent.



Самолетът, който е излетял от лондонското летище Хийтроу за международното летище Ннамди Азикиве в Абуджа, Нигерия, е трябвало да се отклони към Барселона.



Нигерийските медии съобщиха, че се смята, че пенсионираният нигерийски вицемаршал от авиацията е починал на борда на самолета. Съобщава се, че хаосът на борда е довел до спешен медицински случай с бременна жена.



Компанията заявява: "British Airways се извинява за неудобството и благодари на пътниците за търпението и разбирането".



Туту Отуяло, регионален търговски мениджър на British Airways за Нигерия и Гана, потвърди инцидента и заяви, че починалият е бил терминално болен, съобщава нигерийският вестник This Day.