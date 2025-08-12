Самолет се повреди над Мраморно море и кацна аварийно до Истанбул

© На полет от Анталия, турция е възникнала повреда, докато самолетът е бил над Мраморно море. Запис от контролната кула показва, че пилотът е обмислял да кацне във водите на езерото Бююкчекмедже, предава Hurriyet.



Самолетът бил над Мраморно море, когато възниква повреда в предната му част. Пилотът се свързал с оператора на въздушното движение и съобщил, че ще извърши аварийно кацане. Той заявил, че иска да кацне на летище "Хезарфен“, но ако се наложи, може да кацне и в езерото Бююкчекмедже.



Противопожарни екипи и екипи за аварийно-спасителни операции са били в готовност да окажат помощ на пътниците в самолета, който кръжал над летище "Ататюрк“ и летище "Хезарфен“. За щастие пилотът успял да кацнал безпроблемно на летище "Хезарфен“ в 12:30 ч. местно време, без да възникнат неблагоприятни ситуации.