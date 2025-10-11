Самолет се разби в Австралия, има загинали 

© Самолет се разби на летище близо до Сидни, Австралия днес. Има трима загинали, съобщава Reuters.



Самолетът се е разбил малко преди излитането на летище Шелхарбър, на около 85 километра южно от Сидни.



"При удара със земята самолетът се e запалил. Пожарната и спасителната служба на Нов Южен Уелс са потушили пожара", се казва в изявление на полицията.