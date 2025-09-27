Самолет се разби във военно поделение в Румъния

© Снимката е илюстративна Малък частен самолет се разби в събота следобед във военно поделение в Яш, Румъния. По информация на Digi24 на борда е имало двама мъже - на 55 и 51 години. И двамата са били транспортирани в болница "Свети Спиридон“ в Яш в тежко състояние.



55-годишният мъж е с тежки изгаряния от трета и четвърта степен по краката и гърдите, а 51-годишният пътник е получил множество наранявания.