Самолетът на американския президент е кацнал с три часа закъснение. Екипажът на модифицирания Boeing 747-200B е решил да прекрати първоначалния полет поради незначителна неизправност.
Очаква се Тръмп да се обърне към делегатите и световните лидери в 14:30 ч. местно време (15:30 ч. българско време).
Вчера беше съобщено, че президентът на САЩ няма да провежда лични разговори с Володимир Зеленски по време на предстоящия форум в Давос. По-късно Зеленски обяви, че няма да присъства на форума и ще остане в Украйна, за да координира възстановяването на енергийния сектор на страната след руските атаката през нощта.
Световният икономически форум е швейцарска неправителствена организация, която ежегодно е домакин на срещи, събиращи бизнес лидери, политически лидери и експерти от различни области. СИФ има приблизително 1000 големи компании и организации като членове. Събитието през 2026 г. ще се проведе от 19 до 23 януари, с тема "Духът на диалога“.
