France24.
През септември Саркози беше признат за виновен в опит да получи незаконно финансиране от режима на Муамар Кадафи за кампанията, довела до избирането му. Той беше осъден на пет години затвор, но излежа само 20 дни в парижкия затвор "Ла Сант", след като съдия нареди освобождаването му в понеделник, 10-ти ноември.
70-годишният Саркози незабавно обжалва решението, а апелативният съд уточни, че до приключването на обжалването той отново се счита за невинен.
По време на разследването прокурорите твърдят, че помощниците на Саркози са сключили сделка с Кадафи през 2005 г., обещавайки му помощ за възстановяването на международния му имидж в замяна на подкрепа за кампанията му. Разследването е свързано с бомбардировките над Локърби и Нигер през 1988 и 1989 г., при които загинаха стотици пътници. Съдът призна Саркози за виновен в престъпен заговор, но не установи, че самият той е получил или използвал средствата за кампанията.
Саркози ще обжалва присъдата си за незаконното финансиране на президентската му кампания
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Администрацията на Тръмп разширява критериите за виза: Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка
14:12
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
07:54
Доц. Стефан Дечев: Вучич се стреми да се възползва в максимална степен от разногласията между ЕС и САЩ
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
22:34 / 12.11.2025
Европейската космическа агенция с важни отговори за обект 3I/ATLA...
20:41 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.