Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман и началникът на отбраната на Пакистан Асим Мунир обсъдиха иранските атаки срещу Саудитска Арабия и мерките за тяхното спиране, като принцът призова Иран да прояви ''мъдрост'' и да ''избягва погрешни преценки'', в момент, когато Рияд е подложен на атаки на дронове и ракети от Техеран, съобщава Times of Israel.

Принц Халид заяви в социалните мрежи след срещата с командващия пакистански военни, че двамата са ''обсъдили иранските атаки срещу кралството и мерките, необходими за спирането им''.

''Подчертахме, че подобни действия подкопават регионалната сигурност и стабилност и изразихме надежда, че иранската страна ще прояви мъдрост и ще избегне погрешни преценки'', добави той. 

Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, съобщи за поне две атаки с дронове по-рано тази седмица, насочени към рафинерията ''Ras Tanura'' на изток.

Министерството на отбраната публикува по-рано в X, че ''балистична ракета, изстреляна към военновъздушната база ''Prince Sultan'' югоизточно от столицата Рияд, е била ''прихваната и унищожена''.

Официалната саудитска прес агенция по-късно съобщи за друга ракетна атака срещу същата база, заявявайки, че тя също е била прихваната, цитирайки говорител на министерството на отбраната.

Информационната агенция съобщи и за серия от атаки с дронове, насочени към нефтеното находище ''Shaybah'' близо до границата с Емирствата. 

Атаките са част от ескалация на конфликта в Близкия изток, която започна на 28 февруари, след като Съединените щати и Израел започнаха военна кампания срещу Иран.