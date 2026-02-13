Reuters.
Този ход подчертава продължаващите усилия на руския енергиен гигант да се освободи от задграничните си активи, ограничени от западните санкции, и подчертава нарастващия интерес на Близкия изток към придобиването на глобални петролни и рафиниращи активи на по-ниски цени, въпреки че сделките остават обект на строг регулаторен контрол и геополитически риск.
Споразумението, подписано в края на януари, обхваща всички целеви активи, посочват източниците. Midad се е съгласила да депозира офертата си в брой в гаранционен депозит, докато компаниите търсят необходимите регулаторни разрешения, включително от Министерството на финансите на САЩ, структура, предназначена да запази сделката, докато се преодоляват санкционните ограничения.
"Midad работи за осигуряване на необходимото съответствие с нормативните изисквания. Офертата се разглежда като ход с висок залог, подкрепен от силни политически връзки със Саудитска Арабия“, заявява източник, запознат със сделката.
През последните месеци американските власти издадоха серия от временни удължения на общи лицензи, свързани със санкционирани руски енергийни активи, като предоставиха ограничено време за поддръжка, прекратяване на дейности и, в някои случаи, проучване на потенциално изтегляне на инвестиции при строги условия, заявяват лица, запознати с процеса. Удълженията имат за цел да предотвратят внезапни сътресения на енергийните пазари, като същевременно дават на регулаторните органи възможност да наблюдават всякакви промени в собствеността.
Всяко окончателно прехвърляне на санкционираните активи на Лукойл все пак ще изисква изрично одобрение от САЩ и няма гаранция, че Вашингтон ще разреши продажбата, особено предвид продължаващите геополитически напрежения и сложните проверки за съответствие, добавят източниците на британската агенция.
Преговорите се провеждат на фона на продължаващата война между Украйна и Русия, която президентът Доналд Тръмп се опитва да прекрати, въпреки по-ранните обещания за бързо приключване на конфликта, което добавя допълнителна несигурност към регулаторната и геополитическата среда около всяка потенциална сделка.
