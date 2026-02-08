Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу Игрите в Милано
©
Краткият сблъсък се случи в края на мирно шествие на хиляди души срещу екологичното въздействие на Игрите и присъствието на американски агенти в Италия. Местни медии съобщават, че към този момент има шестима арестувани.
По-рано група маскирани протестиращи бяха задействали димни бомби и фойерверки на мост с изглед към строителна площадка на около 800 метра от Олимпийското селище, където живеят около 1 500 спортисти.
Полицейски ванове зад временна метална ограда обезопасяваха пътя към селището на спортистите, но протестът се отклони, продължавайки по траектория към залата в Сантаджулия.
Демонстрацията съвпадна и с посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Милано като ръководител на американската делегация, която присъства на церемонията по откриването в петък.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Трусът от 7,8 по Рихтер, който отне живота на над 53 000 души в Турция и Сирия: Анкара отбелязва годишнина от "бедствието на века"
06.02
Един човек е загинал, а друг е в неизвестност след бурята "Леонардо", която връхлита Иберийския полуостров
05.02
Торнадо удари Корфу
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ново нападение с нож в Лондон: Ранени са трима студенти
17:48 / 07.02.2026
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:13 / 06.02.2026
ЕК алармира: TikTok има пристрастяващ дизайн
14:23 / 06.02.2026
Клонове в България и Полша: Италианските власти разкриха огромна ...
13:21 / 06.02.2026
Мицкоски: Ако ЕС гарантира нашата идентичност, нека я потвърди с ...
11:27 / 06.02.2026
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в...
09:38 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.