Говорейки на мястото на катастрофата, министърът на вътрешните работи Матуш Сутай Есток заяви, че десетки са леко ранени, а 11 са откарани в болница. Няма загинали при катастрофата, каза той.
Инцидентът е станал в участъка между столицата Братислава и Пезинок, на 20 км североизточно.
Според предварителна информация не е имало челен сблъсък на влакове, нито пък е имало дерайлиране на влак", съобщи полицията.
Инцидентът е вторият в Словакия през последния месец. Два влака се сблъскаха в Източна Словакия на 13 октомври, ранявайки 91 души.
Сблъсък между два влака в Словакия, десетки са ранени
