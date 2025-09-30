ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сдружение "Младежки гвардейски отряди" започна своя обмен в Рим с вълнуващи срещи
Обменът се реализира под менторството на г-жа Росица Кирова – председател на Комисията за прякото участие на гражданите в Народното събрание и се осъществява с институционалната подкрепа на Президентството на Република България, Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Националната гвардейска част, както и Посолството на Италия в България.
Събитието се осъществява и със съдействието на Посолството на Република България в Рим и на Почетното консулство на Италия в Пловдив, чието партньорство допринася за укрепване на двустранните отношения и успешното реализиране на визитата. Официалната българска делегация ще включва:
- Росица Кирова – народен представител и председател на Комисията за прякото участие на гражданите
- Петър Младенов – заместник-министър на младежта и спорта
- Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на образованието и науката
- Моника Янакиева – директор на дирекция "Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси
- полк. Петър Киндалов – командир на Националната гвардейска част
- полк. Илия Милушев - съветник на президента на Република България
- Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пловдив
- Джузепе де Франческо – почетен консул на Италия в Пловдив
В президентския дворец младежите бяха посрещнати от Пиетро Колапинто - съветник на италианския президент, и се запознаха с историята на сградата. Те проведоха тур из всички важни стаи, включително кабинета на държавния глава. Интерес за учениците представляваше гербът на президента, неговата символика и посланието, което отправя. След това българската делегация се насочи към базата за подготовка на местните гвардейци. С любезно гостоприемство подполковник Нака разказа за дейността на отрядите и процеса на подготовката им.
През последните години Сдружение "Младежки гвардейски отряди“ утвърди своята роля на активен участник в международния младежки обмен. През 2022 и 2023 г. делегации на Сдружението посетиха Ватикана по специална покана на Негово Светейшество Папа Франциск и Папската швейцарска гвардия. През 2023 г. организацията бе приета и на държавно ниво в Черна гора, където се срещна с вицепремиера и министрите на образованието, спорта и правата на човека и малцинствата.
Настоящата визита в Италия е първата от три международни пътувания, предвидени по проекта на Сдружението за периода 2025–2026 г. – с планирани визити още в Кипър и Белгия.
