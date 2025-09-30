Новини
Сдружение "Младежки гвардейски отряди" започна своя обмен в Рим с вълнуващи срещи
Автор: Лора Димитрова 12:14Коментари (0)91
Представители на Сдружение "Младежки гвардейски отряди" посетиха президентския дворец на Италианската република и базата за подготовка на местните гвардейци. Визитата се осъществява в рамките на международна програма, реализирана с подкрепата на Европейската комисия и финансирана по програма "Еразъм+“, сектор "Младеж“. Организацията е носител на акредитация № 2024-1-BG-01-KA150-YOU-000291038, присъдена през 2025 г., която гарантира устойчивост и дългосрочно развитие на проектите в сферата на младежките политики.

Обменът се реализира под менторството на г-жа Росица Кирова – председател на Комисията за прякото участие на гражданите в Народното събрание и се осъществява с институционалната подкрепа на Президентството на Република България, Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Националната гвардейска част, както и Посолството на Италия в България.

Събитието се осъществява и със съдействието на Посолството на Република България в Рим и на Почетното консулство на Италия в Пловдив, чието партньорство допринася за укрепване на двустранните отношения и успешното реализиране на визитата. Официалната българска делегация ще включва:

- Росица Кирова – народен представител и председател на Комисията за прякото участие на гражданите

- Петър Младенов – заместник-министър на младежта и спорта

- Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на образованието и науката

- Моника Янакиева – директор на дирекция "Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

- полк. Петър Киндалов – командир на Националната гвардейска част

- полк. Илия Милушев - съветник на президента на Република България

- Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пловдив

- Джузепе де Франческо – почетен консул на Италия в Пловдив

В президентския дворец младежите бяха посрещнати от Пиетро Колапинто - съветник на италианския президент, и се запознаха с историята на сградата. Те проведоха тур из всички важни стаи, включително кабинета на държавния глава. Интерес за учениците представляваше гербът на президента, неговата символика и посланието, което отправя. След това българската делегация се насочи към базата за подготовка на местните гвардейци. С любезно гостоприемство подполковник Нака разказа за дейността на отрядите и процеса на подготовката им.

През последните години Сдружение "Младежки гвардейски отряди“ утвърди своята роля на активен участник в международния младежки обмен. През 2022 и 2023 г. делегации на Сдружението посетиха Ватикана по специална покана на Негово Светейшество Папа Франциск и Папската швейцарска гвардия. През 2023 г. организацията бе приета и на държавно ниво в Черна гора, където се срещна с вицепремиера и министрите на образованието, спорта и правата на човека и малцинствата.

Настоящата визита в Италия е първата от три международни пътувания, предвидени по проекта на Сдружението за периода 2025–2026 г. – с планирани визити още в Кипър и Белгия.






