ЗАРЕЖДАНЕ...
Седем етажна сграда се срути Турция, има затрупано семейство под развалините
©
Срутването е станало около 07:30 сутринта на улица Исикгел, по неизвестни до момента причини. На мястото са пристигнали силни сили на полицията, пожарната, AFAD (Служба за гражданска защита) и спасителите, които участват в издирването на оцелели.
Кметът на Коджаели, Илхами Акташ, заявява, че разследването на причините за срутването продължава във всичките му аспекти и добавя: "Смята се, че снощи едно семейство е било затрупано под развалините. Майката, бащата и трите им деца са под развалините. Нашите колеги продължават спасителната операция".
Още по темата
/
"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установили наличието на природен газ в стълбището
17.10
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Още от категорията
/
Геолог за земетресенията в Турция: Възможна е появата на вторични трусове в продължение на година
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нетаняху нареди "незабавни и мощни удари" срещу Газа заради наруш...
19:58 / 28.10.2025
Геолог за земетресенията в Турция: Възможна е появата на вторични...
12:16 / 28.10.2025
Колко силно ще ударят Москва петролните санкции на Тръмп върху Ру...
11:18 / 28.10.2025
Българин се опита да внесе в Хърватия парфюми за над 1,3 милиона ...
10:41 / 28.10.2025
Само за час: Втори силен трус удари Турция
10:39 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:08 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.