В Турция е обявена тревога след срутването на седем етажна жилищна сграда днес в района Мевлана Махалеси на град Гевзе, в провинция Коджаели близо до Истанбул в Турция, като властите се опасяват, че има хора, затрупани под развалините, предаваСрутването е станало около 07:30 сутринта на улица Исикгел, по неизвестни до момента причини. На мястото са пристигнали силни сили на полицията, пожарната, AFAD (Служба за гражданска защита) и спасителите, които участват в издирването на оцелели.Кметът на Коджаели, Илхами Акташ, заявява, че разследването на причините за срутването продължава във всичките му аспекти и добавя: "Смята се, че снощи едно семейство е било затрупано под развалините. Майката, бащата и трите им деца са под развалините. Нашите колеги продължават спасителната операция".