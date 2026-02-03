Al Arabiya. За смъртта на Ислам са съобщили близки до семейството. Според информацията четирима маскирани са нахлули в имението, където е живеел Сейф ал Ислам, и са го застреляли, след което избягали. Засега издирването на извършителите е без резултат.
Сейф Ал Ислам беше ключова фигура по делото срещу българските медици, обвинени в разпространение на СПИН в Либия. Дълги години той посредничеше в гарантирането на спазването на правата на нашите сънародници докато трае мъчителния процес, завършил с освобождаването им през 2007 година.
След смъртта на Муамар Кадафи Сейф ал Ислам беше сочен за човека, който може да оглави Либия и да наследи баща си. Той ръководеше преговори за отказване на Либия от оръжията за масово унищожение и договори обезщетение за семействата на загиналите при бомбардировката на полет 103 на Pan Am над Локърби, Шотландия, през 1988 г.
През 2015 г. Сайф ал-Ислам беше осъден на смърт чрез разстрел от съд в Триполи за военни престъпления. След години укриване той избегна изпълнението на присъдата и беше амнистиран и дори се кандидатира за президент през 2021 година. Изборите тогава бяха отложени заради спорната му кандидатура.
текст: Милен Кандарашев
Сейф ал Ислам е бил убит в Либия
